Motor Meerane nach der Auftaktpleite: „Voriges Jahr haben wir auch mit Mist angefangen und sind am Ende Dritter geworden“

Glauchau
Die Männermannschaft hat ihr Heimspiel in der Hallenhockey-Regionalliga gegen den ESV Dresden mit 3:8 verloren. Was der Hauptgrund für die Niederlage war.
„Das hat uns das Genick gebrochen. Da hat uns Dresden eiskalt erwischt und davon haben wir uns nicht wieder erholt.“ Hockeytrainer Steffen Jahn vom SV Motor Meerane musste nach dem Auftakt in der Hallenhockey-Regionalliga Ost der Männer gegen den ESV Dresden nicht lange überlegen, weshalb sich sein Team mit 3:8 geschlagen geben musste. Im...
