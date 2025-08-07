Motorradsport: Reinsdorfer Chris Meyer krönt sich zum Nordirischen Road Racing Champion

Zwickau
Seit jeher hegt der Westsachse eine Leidenschaft für den Rennsport auf naturbelassenen Straßenkursen. In Nordirland stahl er nun überraschend allen Einheimischen die Show.
Er hat es wieder getan und war dabei unverhofft sogar maximal erfolgreich. Viermal reiste Motorradsportler Chris Meyer aus Reinsdorf in diesem Jahr bisher über den Ärmel-Kanal, um an typischen und von ihm geliebten Rennen der britischen Road-Racing-Szene teilzunehmen. Drei davon fanden in Nordirland statt und zählten gemeinsam zur Ulster...
