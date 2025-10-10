Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Im vorigen Jahr fand das Stoppelcross Zumroda bei herrlichem Herbstwetter statt.
Im vorigen Jahr fand das Stoppelcross Zumroda bei herrlichem Herbstwetter statt. Bild: Thorsten Horn
Glauchau
Motorsport-Spektakel an der sächsisch-thüringischen Grenze: Stoppelcross Zumroda zieht Fahrer und Fans an
Von Thorsten Horn
Am Samstag steigt die Veranstaltung bereits zum sechsten Mal und freut sich wachsender Beliebtheit. Der Regen der letzten Tage ist sogar ein Pluspunkt.

Am Samstag, dem 11. Oktober, bitten die Interessengemeinschaft Stoppelcross Zumroda, der MC Oberwiera und der MC Meerane wieder an die sächsisch-thüringische Landesgrenze zum dortigen Motorsport-Fest. Zum sechsten Mal wird das Stoppelcross Zumroda (zwischen Waldenburg und Altenburg) bereits ausgetragen und erfreut sich nach wie vor wachsender...
