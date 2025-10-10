Motorsport-Spektakel an der sächsisch-thüringischen Grenze: Stoppelcross Zumroda zieht Fahrer und Fans an

Am Samstag steigt die Veranstaltung bereits zum sechsten Mal und freut sich wachsender Beliebtheit. Der Regen der letzten Tage ist sogar ein Pluspunkt.

Am Samstag, dem 11. Oktober, bitten die Interessengemeinschaft Stoppelcross Zumroda, der MC Oberwiera und der MC Meerane wieder an die sächsisch-thüringische Landesgrenze zum dortigen Motorsport-Fest. Zum sechsten Mal wird das Stoppelcross Zumroda (zwischen Waldenburg und Altenburg) bereits ausgetragen und erfreut sich nach wie vor wachsender... Am Samstag, dem 11. Oktober, bitten die Interessengemeinschaft Stoppelcross Zumroda, der MC Oberwiera und der MC Meerane wieder an die sächsisch-thüringische Landesgrenze zum dortigen Motorsport-Fest. Zum sechsten Mal wird das Stoppelcross Zumroda (zwischen Waldenburg und Altenburg) bereits ausgetragen und erfreut sich nach wie vor wachsender...