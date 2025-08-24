Nach 0:8-Klatsche: Trainer des ESV Lok Zwickau macht dem VfB Schöneck ein Kompliment

Die Landesklasse-Fußballer aus Westsachsen sind im Vogtland am Sonntag mächtig unter die Räder gekommen. Vor allem in einem Punkt soll die Mannschaft von Silvio Herbst ihre Lehren daraus ziehen.

Die Vereine der Fußball-Landesklasse West haben jetzt Gewissheit: Der 7:0-Auswärtserfolg des VfB Schöneck zum Saisonauftakt vor zwei Wochen bei Merkur Oelsnitz war weder Zufall noch eine Eintagsfliege. Denn im ersten Heimspiel legte der Aufsteiger aus dem Vogtland am Sonntagnachmittag einen 8:0-Erfolg gegen Landesliga-Absteiger ESV Lok Zwickau...