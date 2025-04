Nach 29 Jahren im selben Hockeyverein: Wie die Brüder Dirk und Bastian Lange aus Meerane ihr erstes „Familienduell“ erlebten

Für den SV Motor kämpften die Geschwister in der Hallensaison noch gemeinsam um Punkte. Am Sonntag traten sie erstmals gegeneinander an. Über die Zeit in Meerane, Zweikämpfe und geglückte Rettungstaten.

Von Geschwisterneid sind Dirk und Bastian Lange weit entfernt. Der 37-jährige Dirk und der 36-jährige Bastian verstehen sich privat durchaus gut. Sobald die beiden aber ihre Hockeyschläger auspacken, entsteht eine gesunde sportliche Rivalität. Und so „gönnte" Bastian seinem großen Bruder bei ihrem ersten Spiel gegeneinander – zuvor...