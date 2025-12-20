MENÜ
Zehn Mannschaften hatten am Freitagabend beim Hallenfußballturnier in Riesa um den Turniersieg gespielt.
Bild: Symbolbild/sociopat_empat - stock.adobe.com
Glauchau
Nach Anlaufschwierigkeiten: VfB Empor Glauchau gewinnt das Hallenfußballturnier von Stahl Riesa
Von Monty Gräßler
Die Oberliga-Kicker haben sich von ihrer Auftaktniederlage nicht beirren lassen. Im Finale bezwangen sie am Freitagabend den Vorjahressieger.

Die Oberliga-Fußballer des VfB Empor Glauchau sind am Freitagabend als Sieger aus dem gut besetzten Hallenturnier der BSG Stahl Riesa um den Hejosa Cup hervorgegangen. Die Mannschaft konnte sich im Finale mit 2:1 nach Neunmeterschießen gegen Vorjahressieger VfB Hohenleipisch (Landesliga Brandenburg) durchsetzen. Der dritte Platz 3 unter zehn...
Mehr Artikel