„Uli“ Filler (links) hat in dieser Saison als Co-Trainer von Silvio Herbst (rechts) ausgeholfen. Bei dieser Konstellation wird es nicht bleiben. Bild: Ralf Wendland

Zwickau 26.05.2025

Nach dem Abstieg aus der Landesliga: Was der ESV Lok Zwickau ändern und was er beibehalten will

Von Reiner Thümmler 0:00 Anhören

Nach der knappen Auswärtsniederlage in Pirna-Copitz hat der Verein schon drei Spieltage vor Schluss Planungssicherheit. Der Abteilungsleiter informiert, wie man mit der Situation umgehen will. Der ESV Lok Zwickau nimmt den seit Sonntag feststehenden Abstieg aus der Fußball-Sachsenliga sportlich. „Für unseren Verein war es eine große Herausforderung und ein Abenteuer. Jetzt wo wir den Klassenerhalt nicht geschafft haben, wollen wir in der neuen Saison der Landesklasse im oberen Drittel mitspielen. Das ist der erste Schritt. Wir...