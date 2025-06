Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga: So lief der erste Spieltag für die Kanupolospieler des KSV Glauchau in Essen

Welche Ziele sich die Westsachsen für diese Spielzeit vorgenommen haben und auf welches Highlight sie sich besonders freuen.

Als Absteiger in die Saison gestartet, hat der KSV Glauchau in der 2. Kanupolo-Bundesliga Kampfgeist und Optimismus gezeigt: Drei Siege und drei Niederlagen am ersten Spieltag auf dem Baldeneysee in Essen bedeuten neun Punkte und eine Tordifferenz von 25:22. Damit stehen die Westsachsen zunächst auf dem achten Tabellenplatz unter zwölf Teams....