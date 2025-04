Nach EM-Start 2024 in Rom: Welche großen Ziele Top-Läufer Tom Förster aus Glauchau für dieses Jahr hat

Der 23-jährige Leichtathlet will im Sommer den nächsten Schritt machen. Dabei greift er über 10.000 Meter eine echte Schallmauer an, ist am Wochenende allerdings gehandicapt in die Saison gestartet.

Mit dem fünften Platz beim 43. Straßenlauf „Rund um das Bayer-Kreuz“ in Leverkusen konnte Tom Förster gut leben. „Nach sieben Wochen Training bin ich mit meinem Saisoneinstand ganz zufrieden“, sagte der 23-jährige Glauchauer, der für die 10 Kilometer am Sonntag 29:03 Minuten benötigt hatte und damit eine halbe Minute hinter Sieger... Mit dem fünften Platz beim 43. Straßenlauf „Rund um das Bayer-Kreuz“ in Leverkusen konnte Tom Förster gut leben. „Nach sieben Wochen Training bin ich mit meinem Saisoneinstand ganz zufrieden“, sagte der 23-jährige Glauchauer, der für die 10 Kilometer am Sonntag 29:03 Minuten benötigt hatte und damit eine halbe Minute hinter Sieger...