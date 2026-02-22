MENÜ
Michael Ziegert schöpft mit den Keglern des TSV 90 Zwickau wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.
Michael Ziegert schöpft mit den Keglern des TSV 90 Zwickau wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Nach sieben Niederlagen in Folge: TSV 90 Zwickau gewinnt Kellerduell in der Bundesliga der Kegler
Von Monty Gräßler
Der Aufsteiger hat mit dem Sieg gegen Schwabsberg am Samstag etwas Boden gut gemacht. Für den Klassenerhalt müssen aber weitere Punkte her.

Die Kegler des TSV 90 Zwickau können doch noch gewinnen. Nach zuvor sieben Niederlagen in Folge entschied die Mannschaft am Samstag auf ihrer Heimbahn das Kellerduell der Bundesliga gegen den KC Schwabsberg mit 6:2 für sich. Dabei steuerten Michael Ziegert (664 Holz), Justin Lorenz (620), Nico Voigt (613) und Patrick Hirsch (588) je einen...
