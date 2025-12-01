Nach Torfestival am 13. Spieltag: Fünf Erkenntnisse aus der Hinrunde der Fußball-Westsachsenliga

Die Spitzenteams haben sich allesamt mit Siegen in die Winterpause verabschiedet. Das Schlusslicht holte einen Punkt für die Moral. Und vom Staffelleiter gab es ein Kompliment an alle.

Der 4:3-Sieg des FSV Limbach-Oberfrohna am späten Sonntagnachmittag gegen den SV Mosel hat einen der torreichsten Spieltage in der Fußball-Westsachsenliga gekrönt. Viel Bewegung in der Tabelle gab es trotz der 32 Treffer aber nicht mehr. „Freie Presse" liefert fünf Erkenntnisse aus der Hinrunde.