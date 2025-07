Nach Vandalismus im Juni: Stausee in Glauchau ist für Deutschlands Kanupolo-Elite bestens in Schuss

Am Wochenende richtet der KSV einen Spieltag der 1. Bundesliga aus. Auch wenn das Team des Vereins nicht selbst antritt, gibt es trotzdem zwei Lokalmatadoren in Aktion zu sehen.

Wer sich ein Sportereignis der besonderen Art nicht entgehen lassen will, ist am Wochenende in Glauchau richtig aufgehoben. Denn auch wenn der KSV Glauchau nach dem Abstieg in der vergangenen Saison derzeit um den Klassenerhalt in der zweiten Liga kämpft, werden sie den vierten und gleichzeitig letzten Spieltag des deutschen Oberhauses...