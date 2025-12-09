Nur fünf Punkte für den Gegner: Werdauer Ringer werden gegen Lugau ihrer Favoritenrolle gerecht

Werdau
Der Heimkampf in der Regionalliga Mitteldeutschland erwies sich für die Westsachsen als klare Angelegenheit. Im spannenden Saisonfinale geht der Blick ober ohnehin schon wieder nach vorn.
Die Ringer des AC 1897 Werdau sind in ihrem vorletzten Heimkampf der Saison ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Gegen den RV Eichenkranz Lugau gelang der Mannschaft am Samstag ein deutlicher 27:5-Erfolg. „Es war auch tatsächlich eine so klare Angelegenheit, wobei man sagen muss, dass Lugau nicht in Bestbesetzung bei uns angetreten ist. Somit...
