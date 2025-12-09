Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Werdauer Konstantin Valassis (links) erkämpfte gegen Danish Sakhizada am Samstag die volle Punktzahl fü sein Team.
Der Werdauer Konstantin Valassis (links) erkämpfte gegen Danish Sakhizada am Samstag die volle Punktzahl fü sein Team. Bild: Ralf Wendland
Der Werdauer Konstantin Valassis (links) erkämpfte gegen Danish Sakhizada am Samstag die volle Punktzahl fü sein Team.
Der Werdauer Konstantin Valassis (links) erkämpfte gegen Danish Sakhizada am Samstag die volle Punktzahl fü sein Team. Bild: Ralf Wendland
Werdau
Nur fünf Punkte für den Gegner: Werdauer Ringer werden gegen Lugau ihrer Favoritenrolle gerecht
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Heimkampf in der Regionalliga Mitteldeutschland erwies sich für die Westsachsen als klare Angelegenheit. Im spannenden Saisonfinale geht der Blick ober ohnehin schon wieder nach vorn.

Die Ringer des AC 1897 Werdau sind in ihrem vorletzten Heimkampf der Saison ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Gegen den RV Eichenkranz Lugau gelang der Mannschaft am Samstag ein deutlicher 27:5-Erfolg. „Es war auch tatsächlich eine so klare Angelegenheit, wobei man sagen muss, dass Lugau nicht in Bestbesetzung bei uns angetreten ist. Somit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
16:02 Uhr
2 min.
„Das war ein gebrauchter Tag“ – Ringer des AC Werdau müssen Spitzenplatz hergeben
Für Fernando Mahamoud (rot) – hier neben Andrei Zugrav (Pausa/Plauen) in einer Szene vom vergangenen Kampftag – und den AC Werdau gab es gegen Gelenau/Markneukirchen II nichts zu holen.
Beim Auswärtskampf in Gelenau stand am Ende eine deutliche 9:20-Niederlage für den Regionalligisten zu Buche. Das Rennen um die Meisterschaft bleibt weiter offen.
Lukas Strechel
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
13.10.2025
2 min.
Trotz kurzfristiger Umstellungen: Ringer des AC Werdau gewinnen Spitzenkampf der Regionalliga
Malik Yalcin (links) sorgte mit seinem Sieg gegen John-Luca Koch für einen erfolgreichen Werdauer Auftakt.
Zum 16:13-Erfolg gegen Thalheim hat am Samstag auch ein Eigengewächs beigetragen. Dabei war der 16-Jährige ursprünglich gar nicht für den Kampf vorgesehen.
Monty Gräßler
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel