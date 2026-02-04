Olympia 2026: Reporterin aus Zwickau erfüllt sich bei den Winterspielen einen Kindheitstraum

Wenn am Freitag die Wettbewerbe in Italien offiziell eröffnet werden, dann ist „Freie Presse“-Sportredakteurin Anika Zimny mittendrin. Wieso sie das beim Blick auf ein Urlaubsfoto kaum glauben kann.

Große Vorfreude, Nervosität und gleichzeitig eine gehörige Portion Respekt – was gerade für die Debütanten im Team D des Deutschen Olympischen Sportbundes für die Winterspiele in Italien gelten dürfte, das dominiert seit Wochen auch meine Gefühlslage. Denn wie Skispringerin Selina Freitag, Rennrodlerin Julia Taubitz und Langläuferin...