Mit den eigenen Eisschnelllauf-Schlittschuhen war „Freie Presse“-Sportredakteurin Anika Zimny nicht schnell genug für den Traum von Olympia. Der erfüllt sich jetzt aber als Journalistin.
Kommt (fast) alles mit ins Gepäck: Laptop, vorläufige Akkreditierung und Diktiergerät sind für die Arbeit entscheidend. Das Maskottchen aus Vancouver bleibt zu Hause, bekommt nach Olympia aber Gesellschaft aus Italien.
Selfie mit Cortina: 2024 im Familienurlaub entstand dieses Foto mit dem Blick über den Olympiaort.
Zwickau
Olympia 2026: Reporterin aus Zwickau erfüllt sich bei den Winterspielen einen Kindheitstraum
Redakteur
Von Anika Zimny
Wenn am Freitag die Wettbewerbe in Italien offiziell eröffnet werden, dann ist „Freie Presse“-Sportredakteurin Anika Zimny mittendrin. Wieso sie das beim Blick auf ein Urlaubsfoto kaum glauben kann.

Große Vorfreude, Nervosität und gleichzeitig eine gehörige Portion Respekt – was gerade für die Debütanten im Team D des Deutschen Olympischen Sportbundes für die Winterspiele in Italien gelten dürfte, das dominiert seit Wochen auch meine Gefühlslage. Denn wie Skispringerin Selina Freitag, Rennrodlerin Julia Taubitz und Langläuferin...
