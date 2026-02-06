MENÜ
Die Karrieren von Felix Maly (vorn) und Fridtjof Petzold verliefen zwar ganz unterschiedlich – jetzt aber vertreten die beiden Crimmitschauer gemeinsam Deutschland bei Olympia.
Die Karrieren von Felix Maly (vorn) und Fridtjof Petzold verliefen zwar ganz unterschiedlich – jetzt aber vertreten die beiden Crimmitschauer gemeinsam Deutschland bei Olympia. Bild: Imago/Eibner
„Freie Presse“ begleitet die Karriere von Felix Maly seit fast zwei Jahrzehnten. Das Foto etwa entstand 2008 für einen Artikel unter der Überschrift „Felix träumt von Olympia“.
„Freie Presse“ begleitet die Karriere von Felix Maly seit fast zwei Jahrzehnten. Das Foto etwa entstand 2008 für einen Artikel unter der Überschrift „Felix träumt von Olympia“. Bild: Ralf Rojé/Archiv
Auch die Einkleidung des DOSB in München machten Felix Maly (links) und Fridtjof Petzold gemeinsam.
Auch die Einkleidung des DOSB in München machten Felix Maly (links) und Fridtjof Petzold gemeinsam. Bild: privat
Werdau
Olympia-Premiere im gleichen Rennen für zwei Eisschnellläufer aus Crimmitschau
Redakteur
Von Anika Zimny
Aus der gleichen Heimatstadt, aber auf ganz unterschiedlichen Wegen fanden Felix Maly und Fridtjof Petzold ihren Platz in der Weltspitze. Worauf die beiden stolz sind und wann Daumen drücken angesagt ist.

Es dürfte sie gegeben haben vor rund 20 Jahren: Momente, Begegnungen und wahrscheinlich sogar Wettkämpfe, in denen Felix Maly und Fridtjof Petzold gemeinsam auf dem Eis im Kunsteisstadion in Crimmitschau standen. Dass die beiden Eisschnellläufer in diesen Tagen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand vieles im Gleichklang erleben, am...
