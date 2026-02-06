Olympia-Premiere im gleichen Rennen für zwei Eisschnellläufer aus Crimmitschau

Aus der gleichen Heimatstadt, aber auf ganz unterschiedlichen Wegen fanden Felix Maly und Fridtjof Petzold ihren Platz in der Weltspitze. Worauf die beiden stolz sind und wann Daumen drücken angesagt ist.

Es dürfte sie gegeben haben vor rund 20 Jahren: Momente, Begegnungen und wahrscheinlich sogar Wettkämpfe, in denen Felix Maly und Fridtjof Petzold gemeinsam auf dem Eis im Kunsteisstadion in Crimmitschau standen. Dass die beiden Eisschnellläufer in diesen Tagen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand vieles im Gleichklang erleben, am...