Paul Fröde fährt bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft auf dem Nürburgring weiter auf der Erfolgsspur

Dem 23-jährigen Hohenstein-Ernstthaler winkt in der Klasse Pro Superstock 1000 sogar die Vizemeisterschaft. Dabei startet er bei jedem Rennen mit einem Handicap.

Beim Halt der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) auf dem Nürburgring hat Paul Fröde aus Hohenstein-Ernstthal erneut ein Traum-Wochenende erlebt. In der Klasse Pro Superstock 1000 fuhr der 23-Jährige in beiden Wertungsläufen auf das Podest. Im von BMW-Fahrern dominierten Teilnehmerfeld landete er mit seiner etwas... Beim Halt der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) auf dem Nürburgring hat Paul Fröde aus Hohenstein-Ernstthal erneut ein Traum-Wochenende erlebt. In der Klasse Pro Superstock 1000 fuhr der 23-Jährige in beiden Wertungsläufen auf das Podest. Im von BMW-Fahrern dominierten Teilnehmerfeld landete er mit seiner etwas...