Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Paul Fröde fährt bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft auf dem Nürburgring weiter auf der Erfolgsspur

Motorradrennfahrer Paul Fröde vergrößert aktuell regelmäßig seine Pokalsammlung.
Motorradrennfahrer Paul Fröde vergrößert aktuell regelmäßig seine Pokalsammlung. Bild: Thorsten Horn
Motorradrennfahrer Paul Fröde vergrößert aktuell regelmäßig seine Pokalsammlung.
Motorradrennfahrer Paul Fröde vergrößert aktuell regelmäßig seine Pokalsammlung. Bild: Thorsten Horn
Hohenstein-Ernstthal
Paul Fröde fährt bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft auf dem Nürburgring weiter auf der Erfolgsspur
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dem 23-jährigen Hohenstein-Ernstthaler winkt in der Klasse Pro Superstock 1000 sogar die Vizemeisterschaft. Dabei startet er bei jedem Rennen mit einem Handicap.

Beim Halt der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) auf dem Nürburgring hat Paul Fröde aus Hohenstein-Ernstthal erneut ein Traum-Wochenende erlebt. In der Klasse Pro Superstock 1000 fuhr der 23-Jährige in beiden Wertungsläufen auf das Podest. Im von BMW-Fahrern dominierten Teilnehmerfeld landete er mit seiner etwas...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
3 min.
Wie zwei Rennfahrer aus Hohenstein-Ernstthal drei Pokale in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft holten
Moritz Jenkner (links) und Paul Fröde gratulierten sich in Assen gegenseitig.
Freud und Leid liegen im Sport dicht beieinander. Das bekam Moritz Jenkner im niederländischen Assen auf schmerzhafte Art zu spüren. Paul Fröde sah dagegen nach beiden Rennen zufrieden aus.
Thorsten Horn
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
03.09.2025
3 min.
„Wenn es sowieso schon nicht läuft, kommt meistens auch noch Pech dazu“ – Motorradrennfahrer Moritz Jenkner muss pausieren
Moritz Jenkner wurde in dieser Saison nicht vom Glück verfolgt.
Wegen einer Schulterverletzung kann der 24-jährige Hohenstein-Ernstthaler am Wochenende nicht bei der IDM auf dem Nürburgring starten. Seine Reaktion darauf ist professionell.
Torsten Ewers
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel