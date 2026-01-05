MENÜ
Die Wildenfelser Volleyballer freuten sich am Samstag über zwei Heimsiege.
Die Wildenfelser Volleyballer freuten sich am Samstag über zwei Heimsiege. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Perfekter Start ins neue Jahr: Wildenfelser Volleyballer schließen mit zwei Siegen zum Spitzenreiter auf
Redakteur
Von Anika Zimny
Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk machte das Sachsenklasse-Team am Samstag den eigenen Fans am Heimspieltag. Was sich dabei als Erfolgsfaktor erwies.

Besser hätte der Jahresauftakt für die Volleyballer des VfL Wildenfels nicht laufen können. Zwar war das Sachsenklasse-Team am Samstag nach der Weihnachtspause gleich doppelt gefordert, doch die Silvesternacht hatte keine Spuren hinterlassen: Mit 3:0 und 3:1 feierten die Gastgeber gegen den GLVC aus Groitzsch sowie die Neuseenland-Volley...
