Pfingstcup des FC Sachsen 90 Werdau: Von Wetterkapriolen, viel Dankbarkeit und dem Gemeinschaftsgefühl eines Fußballvereins

38 Mannschaften sorgten am Wochenende beim Turnier in der Werdauer Sachsenarena für ein vollgepacktes Programm. Warum hinter der Neuauflage 2026 trotz positivem Fazit ein kleines Fragezeichen steht.

662 Tore hatten die Verantwortlichen des FC Sachsen 90 Werdau am Sonntagabend in ihren Büchern stehen. Hinzu kamen gleich vier Podestplätze für die Nachwuchsmannschaften der Gastgeber beim 3. Hotel-Friesen-Pfingstcup des Vereins, bei dem am Samstag und Sonntag insgesamt 38 Teams in vier Altersklassen um den Sieg spielten. Für Jugendleiter...