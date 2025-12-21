Platz 2 in der Tischtennis-Oberliga der Frauen: Was den ESV Lok Zwickau in der Hinrunde beflügelt hat

Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg mischt der Siebente der Vorsaison überraschend in der Spitzengruppe mit. Die Mannschaftsleiterin verrät drei Hauptgründe für die gute Zwischenbilanz.

Die Tischtennisspielerinnen des ESV Lok Zwickau haben in der Oberliga-Hinrunde schon genauso viele Spiele gewonnen wie in der gesamten Vorsaison, nämlich sechs. Das macht sich auch in der Tabelle bemerkbar. Die im Frühjahr in der Endabrechnung noch auf Platz 7 eingekommenen Zwickauerinnen haben sich als Zweitplatzierte in die Punktspielpause...