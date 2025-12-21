MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Melanie Hüttel hat mit der Frauenmannschaft des ESV Lok Zwickau eine tolle Hinrunde in der Oberliga gespielt.
Melanie Hüttel hat mit der Frauenmannschaft des ESV Lok Zwickau eine tolle Hinrunde in der Oberliga gespielt. Bild: Ralf Wendland
Melanie Hüttel hat mit der Frauenmannschaft des ESV Lok Zwickau eine tolle Hinrunde in der Oberliga gespielt.
Melanie Hüttel hat mit der Frauenmannschaft des ESV Lok Zwickau eine tolle Hinrunde in der Oberliga gespielt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Platz 2 in der Tischtennis-Oberliga der Frauen: Was den ESV Lok Zwickau in der Hinrunde beflügelt hat
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg mischt der Siebente der Vorsaison überraschend in der Spitzengruppe mit. Die Mannschaftsleiterin verrät drei Hauptgründe für die gute Zwischenbilanz.

Die Tischtennisspielerinnen des ESV Lok Zwickau haben in der Oberliga-Hinrunde schon genauso viele Spiele gewonnen wie in der gesamten Vorsaison, nämlich sechs. Das macht sich auch in der Tabelle bemerkbar. Die im Frühjahr in der Endabrechnung noch auf Platz 7 eingekommenen Zwickauerinnen haben sich als Zweitplatzierte in die Punktspielpause...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
2 min.
Unverhoffter Traumstart des ESV Lok Zwickau in der Tischtennis-Oberliga
Melina Hüttel vom ESV Lok Zwickau konnte am Samstag alle vier Einzel für sich entscheiden.
Die Frauenmannschaft hat zum Saisonauftakt ihre beiden Heimspiele deutlich gewonnen. Insbesondere der Sieg gegen die Leutzscher Füchse kam überraschend. Was bedeutet das für die nächsten Spiele?
Monty Gräßler
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
17.11.2025
2 min.
Tischtennis-Oberliga: Nach Kantersieg verlieren die Zwickauer Frauen eine knappe Kiste
Melanie Hüttel sorgte am Samstag für das spannendste Duell am Heimspieltag.
Mit zwei von vier möglichen Punkten ging das Team des ESV Lok Zwickau am Samstag aus dem Heimspieltag. Woran das lag und warum das Jahr für die Mannschaft schon nächstes Wochenende vorbei ist.
Anika Zimny
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
10:00 Uhr
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Warum Torwarttrainer Jens Voigt plötzlich seinen Traumjob aufgibt
Jens Voigt war am vergangenen Wochenende zum letzten Mal als Torwarttrainer des FC Erzgebirge im Einsatz.
Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.
Paul Steinbach
Mehr Artikel