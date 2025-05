Pro und Kontra: Wäre der VfB Empor Glauchau bereit für den Sprung in die Fußball-Oberliga?

Mit dem Einzug ins Pokalhalbfinale – hier im Bild der 3:2-Siegtorschütze Marian Albustin im Viertelfinale gegen Dresden Laubegast –gelang Glauchau in dieser Saison bereits ein großer Erfolg. Am Sonntag können sie in Dresden in der Liga einen Titel einheimsen. Bild: Markus Pfeifer