Radball: Das jüngste Fraureuther Duo sorgt für ein Ausrufezeichen

Zum Saisonfinale erlebte der Nachwuchs des RV Edelweiß ein durchwachsenes Wochenende. Warum der Verein jedoch sehr positiv in die Zukunft schaut.

Als jüngstes Team außer Konkurrenz am Start, am Ende aber ungeschlagener Tagessieger – so lässt sich der Auftritt von Noah Teichmann und Alois Hupfer am Sonntag zusammenfassen. Das Radballduo des RV Edelweiß Fraureuth ersetzte am letzten Spieltag der Bezirksliga U 13 eigentlich nur ein erkranktes Team. Doch die beiden Talente, die sonst in...