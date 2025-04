Radball: Die Jüngsten des RV Fraureuth spielen bei den Deutschen Meisterschaften groß auf

Auch wenn Noah Teichmann und Alois Hupfer das Halbfinale haarscharf verpassten, können sie stolz auf ihre Leistung sein. Die beiden Jungs traten nämlich gegen deutlich ältere Konkurrenz an.

Klein gegen groß - und das obwohl Noah Teichmann und Alois Hupfer vom RV Edelweiß Fraureuth in der gleichen Altersklasse wie ihre Konkurrenten beim Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft im Radball antraten. Mit gerade einmal acht Jahren gingen die beiden Jungs in der U13 an den Start und schlugen sich mehr als wacker. Im Teilnehmerfeld mit...