Radball: Fraureuther Bezirksligateam gelingt perfekter Auftakt

Als Aufsteiger sind die Brüder Jakob und Daniel Kaiser am Wochenende in die neue Saison gestartet. Die soll mit einem Durchmarsch enden.

Einen perfekten Saisonstart haben Jakob und Daniel Kaiser vom RV Edelweiß Fraureuth am Sonntag hingelegt. Am ersten Spieltag der Radball-Bezirksliga Chemnitz feierten die beiden als aktueller Aufsteiger in fünf Spielen fünf Siege. In Klaffenbach überzeugte das junge Brüderduo auf ganzer Linie und blieb nicht nur ohne Punktverlust. Zudem wurde...