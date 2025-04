Radball: Fraureuther Nachwuchsduo auf dem besten Weg Richtung Deutsche Meisterschaft

In der Landesliga der U 13 festigte das Team des RV Edelweiß am Wochenende den wichtigen Tabellenplatz 2. Gut lief es auch für die zweite Männermannschaft.

Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt hat die zweite Vertretung des RV Edelweiß Fraureuth am Samstag in der Radball-Verbandsliga gesammelt. Beim dritten Spieltag in Ebersdorf holten André Dörfl und Stephan Drese neun Zähler und konnten sich so aus dem Tabellenkeller arbeiten. Die Hinrunde schließt das Duo auf Rang 5 ab. Noch ein wenig...