Radball: Fraureuther Oberligateam hat den Klassenerhalt so gut wie sicher

Schon einen Spieltag vor Saisonende ist André Haase und Robby Hupfer vom RV Edelweiß Fraureuth der Klassenerhalt in der Radball-Oberliga Sachsen so gut wie nicht mehr zu nehmen. Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden holten die beiden Westsachsen in vier umkämpften Spielen am Wochenende in Löbau wichtige Punkte, auch wenn sie in der Tabelle...