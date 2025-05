Radball: Fraureuther Oberligateam packt mit konstanten Leistungen den Klassenerhalt

Am letzten Spieltag lief für Robby Hupfer und André Haase vom RV Edelweiß wenig zusammen. Trotz der vier Niederlagen geriet das Saisonziel nicht in Gefahr.

Der RV Edelweiß Fraureuth ist auch in der kommenden Saison in der höchsten sächsischen Radballliga vertreten. Nach einer intensiven Spielzeit sicherten sich Robby Hupfer und André Haase am Wochenende am letzten Spieltag in Freiberg endgültig den Klassenerhalt. Zwar lief es für das Duo aus Westsachsen sportlich mit vier Niederlagen zum...