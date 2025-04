Radball: Jüngstes Fraureuther Team sorgt in seiner Premierensaison für viel Furore

Zum ersten Mal überhaupt spielen Noah Teichmann und Alois Hupfer derzeit auf Landesebene. Was dem Duo dabei gelang, lässt ihren Verein mit viel Zuversicht in die Zukunft schauen.

Kämpferisch, spielfreudig und hochkonzentriert – so beschreibt Vereinschef Felix Teichmann die Leistung des jüngsten Fraureuther Radballteams am Wochenende. Am letzten Spieltag der U-13-Landesliga Sachsen sicherte sich sein Sohn Noah gemeinsam mit Alois Hupfer in der ersten Saison auf Landesebene nicht nur den Vizemeistertitel. Damit verbunden...