MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwickaus Hayden Siebuhr (links) und Triers Dirk Paßiwan im Kampf um den Ball.
Zwickaus Hayden Siebuhr (links) und Triers Dirk Paßiwan im Kampf um den Ball. Bild: Bert Harzer
Zwickaus Hayden Siebuhr (links) und Triers Dirk Paßiwan im Kampf um den Ball.
Zwickaus Hayden Siebuhr (links) und Triers Dirk Paßiwan im Kampf um den Ball. Bild: Bert Harzer
Zwickau
RB Zwickau: Der erste Sieg lässt weiter auf sich warten
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch gegen Hannover und Trier hat es am Wochenende nicht zu Punkten für den Aufsteiger der Rollstuhlbasketball-Bundesliga gereicht. Warum Trainer Marco Förster trotzdem zuversichtlich ist.

Die Rollstuhlbasketballer von Bundesliga-Aufsteiger RB Zwickau mussten beim Doppelspieltag am Wochenende sowohl auswärts als auch in eigener Halle Niederlagen hinnehmen. Die Mannschaft konnte im Auswärtsspiel am Samstag gegen Hannover zunächst noch mithalten, am Ende fiel die 46:92-Pleite jedoch deutlich aus. Beim Heimspiel gegen Trier am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
3 min.
RB Zwickau: Was an der dritten Saisonniederlage in der Bundesliga besonders weh getan hat
Hayden Siebuhr – hier im Zweikampf mit dem Wiesbadener Mojtaba Kamali – und RB Zwickau mussten am Samstag erneut eine Niederlage einstecken.
Gegen Spitzenreiter Wiesbaden gab es für die Rollstuhlbasketballer nichts zu holen. Welche Rolle dabei ein personelles Handicap spielte und wie der Trainer seine zwiespältigen Gefühle erklärt.
Monty Gräßler
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
12.12.2025
2 min.
RB Zwickau: Doppelspieltag wird für Bundesliga-Aufsteiger zum Härtetest
Klappt es für Lachlin Dalton (rechts) und RB Zwickau am Wochenende mit dem ersten Saisonsieg in der Bundesliga?
Die Rollstuhlbasketballer bekommen es mit den Mannschaften aus Hannover und Trier zu tun. Sie wollen mit sauberer Spielweise punkten und hoffen am Sonntag auf viele Zuschauer in der Sporthalle Mosel.
Yvonne Förster
Mehr Artikel