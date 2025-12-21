MENÜ
Das Team von RB-Zwickau-Trainer Marco Förster (hier beim Heimspiel gegen Trier) nahm am Samstag viele Erkenntnisse mit. Bild: Bert Harzer
Das Team von RB-Zwickau-Trainer Marco Förster (hier beim Heimspiel gegen Trier) nahm am Samstag viele Erkenntnisse mit. Bild: Bert Harzer
Zwickau
RB Zwickau: Klare Niederlage und Lichtblicke beim Spitzenreiter der Rollstuhlbasketball-Bundesliga
Von Yvonne Förster
Der Aufsteiger erwischte bei den favorisierten Thuringia Bulls einen guten Start. Insgesamt war gegen die Wucht der Gastgeber aber nicht viel auszurichten.

In der Rollstuhlbasketball-Bundesliga musste Aufsteiger RB Zwickau am Samstagabend beim Tabellenführer Thuringia Bulls eine klare 33:102-Niederlage hinnehmen. Ein Ergebnis, das – so hart es aussieht – in dieser Saison fast schon zur Liga-Statistik gehört: Die Bulls aus Elxleben haben bislang nahezu jedes Team in Regionen um die 100 Punkte...
Mehr Artikel