RB Zwickau sieht trotz klarer Niederlage viel Positives

Zwickau
Auch nach dem 45:83 zu Hause gegen Hannover United bleiben die Beasts standhaft. Und der Coach lobt die Kampfkraft seines Teams.
RB Zwickau hat sein Heimspiel gegen Hannover United mit 45:83 deutlich verloren. Dennoch haben die Zwickauer vieles richtig gemacht. Gegen den leistungsstarken Tabellendritten präsentierten sich die Beasts mutig, geschlossen und lösungsorientiert. Vor allem die Art, wie das Team mit Rückschlägen umging, machte diesen Abend trotz des klaren...
