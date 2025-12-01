Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hayden Siebuhr – hier im Zweikampf mit dem Wiesbadener Mojtaba Kamali – und RB Zwickau mussten am Samstag erneut eine Niederlage einstecken.
Hayden Siebuhr – hier im Zweikampf mit dem Wiesbadener Mojtaba Kamali – und RB Zwickau mussten am Samstag erneut eine Niederlage einstecken. Bild: Bert Harzer
Hayden Siebuhr – hier im Zweikampf mit dem Wiesbadener Mojtaba Kamali – und RB Zwickau mussten am Samstag erneut eine Niederlage einstecken.
Hayden Siebuhr – hier im Zweikampf mit dem Wiesbadener Mojtaba Kamali – und RB Zwickau mussten am Samstag erneut eine Niederlage einstecken. Bild: Bert Harzer
Zwickau
RB Zwickau: Was an der dritten Saisonniederlage in der Bundesliga besonders weh getan hat
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen Spitzenreiter Wiesbaden gab es für die Rollstuhlbasketballer nichts zu holen. Welche Rolle dabei ein personelles Handicap spielte und wie der Trainer seine zwiespältigen Gefühle erklärt.

Teemu Partanen kannte am Samstagabend keine Gnade mit seinen ehemaligen Teamkollegen von RB Zwickau: Der Finne, der bis zum Sommer fünf Jahre für die Westsachsen Rollstuhlbasketball gespielt hatte, traf kurz vor Schluss zum 95:43-Endstand für die Rhine River Rhinos. Damit hatten die Gäste aus Wiesbaden beim Bundesliga-Gastspiel in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
11.11.2025
4 min.
Mit Kängurus auf dem Teamfoto und freiem Eintritt: So lässt RB Zwickau zum Start der neuen Bundesliga-Saison aufhorchen
Helen Freemann, Garrett Ostepchuk, Max Chagger, Jack Pierre, Aaron Hirst, Amber Heijkamp, Len van Dort (von links nach rechts), Lachlin Dalton und Hayden Siebuhr (nicht im Bild) sollen für RB Zwickau die nötigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen.
Mit einem Heimspiel meldet sich der Verein am Samstag in der höchsten deutschen Spielklasse im Rollstuhlbasketball zurück. Verbunden wird das mit dem Start eines bundesweit wohl einzigartigen Projekts.
Monty Gräßler
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
25.11.2025
2 min.
Rollstuhlbasketball: Dezimierte Zwickauer bei Auswärtspremiere am Ende ohne Chance
Die Zwickauer Rollstuhlbasketballer warten noch auf ihren ersten Sieg.
Die Partie beim BBC Münsterland begann vielversprechend für das Team von RB Zwickau. Was Trainer Marko Förster im Spielverlauf aber ratlos zurückließ.
Yvonne Förster
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
Mehr Artikel