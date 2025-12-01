RB Zwickau: Was an der dritten Saisonniederlage in der Bundesliga besonders weh getan hat

Zwickau
Gegen Spitzenreiter Wiesbaden gab es für die Rollstuhlbasketballer nichts zu holen. Welche Rolle dabei ein personelles Handicap spielte und wie der Trainer seine zwiespältigen Gefühle erklärt.
Teemu Partanen kannte am Samstagabend keine Gnade mit seinen ehemaligen Teamkollegen von RB Zwickau: Der Finne, der bis zum Sommer fünf Jahre für die Westsachsen Rollstuhlbasketball gespielt hatte, traf kurz vor Schluss zum 95:43-Endstand für die Rhine River Rhinos. Damit hatten die Gäste aus Wiesbaden beim Bundesliga-Gastspiel in der...
