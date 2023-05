Reinsdorfer ist auf Erfolgskurs

Regelrecht über sich hinausgewachsen ist Motorsportler Arvid Meyer aus Reinsdorf am Wochenende. Beim dritten und vierten Lauf der Deutschen Enduro-Meisterschaft im nordsächsischen Neiden gewann der Husqvarna-Pilot in der B-Lizenzklasse E2B beide Rennen. War der Vorsprung am Samstag mit einer Sekunde noch überschaubar, so machte es...