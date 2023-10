Reinsdorfer rückt an Führenden heran

Der Reinsdorfer Husqvarna-Pilot Arvid Meyer ist in der Deutschen Cross-Country-Meisterschaft ganz dicht an den Führenden der Gesamtwertung herangerückt. Beim siebenten Meisterschaftslauf vor wenigen Tagen in Bühlertann (Baden-Württemberg) gewann Arvid Meyer, der fürs familieneigene MYR-Racing-Team startet, das zweistündige...