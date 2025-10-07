Reitsport in Oberlungwitz: Juliane Günther meistert 40 Prüfungen in einer Saison

Die 46-Jährige zieht eine positive Saisonbilanz. Wie aufwendig das Training ist und wie sie Beruf und Hobby unter einen Hut bekommt.

Nach einem turnierreichen Sommerhalbjahr ist die Saison für die Reiter vorbei. Juliane Günther vom Reitverein Oberlungwitz hat ein besonders großes Wettkampfprogramm hinter sich: Sie war bei 13 Turnieren an zehn verschiedenen Orten dabei und ist dabei 40 Prüfungen geritten. In der Klasse L war sie neunmal siegreich und 20-mal platziert. In der...