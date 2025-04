Reitsport: Zwickauer Winteredition feiert mit über 1000 Nennungen einen Rekord

Das Turnier im Stadtteil Marienthal lockt am Wochenende so viele Teilnehmer wie noch nie an. Im Starterfeld sind auch viele erfolgreiche Namen zu finden.

Mit einem Rekord geht ab Freitag die dreitägige Winteredition im Reitsport auf der Anlage von Pferdezucht- und Sport Tobias Kunze in Zwickau-Marienthal über die Bühne. „Uns liegen über 1000 Nennungen von 250 Reiterinnen und Reiter mit fast 700 Pferden vor. Alle Erwartungen wurden übertroffen. Es ist ein hoher Anspruch für die... Mit einem Rekord geht ab Freitag die dreitägige Winteredition im Reitsport auf der Anlage von Pferdezucht- und Sport Tobias Kunze in Zwickau-Marienthal über die Bühne. „Uns liegen über 1000 Nennungen von 250 Reiterinnen und Reiter mit fast 700 Pferden vor. Alle Erwartungen wurden übertroffen. Es ist ein hoher Anspruch für die...