Rennfahrer Paul Fröde im Schatten von Steve Jenkners Sohn Moritz? „Ich denke, dass ich mir einen eigenen Namen gemacht habe“

In der Internationalen Deutschen Motoradmeisterschaft ist der Hohenstein-Ernstthaler Paul Fröde Vizemeister der „Pro Superstock 1000“ geworden. Moritz Jenkner wurde Sechster. Was die Piloten zu ihrem Abschneiden und zur „Stadtrivalität“ sagen.

Großer Jubel beim Team des Hohenstein-Ernstthalers Paul Fröde. Als die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) am Wochenende in Hockenheim ihr Saisonfinale austrug, sicherte sich der 23-Jährige den Vize-Meistertitel in der Serie Pro Superstock 1000. „Das war meine beste Pro-Superstock-Saison bisher, natürlich mit der tollen... Großer Jubel beim Team des Hohenstein-Ernstthalers Paul Fröde. Als die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) am Wochenende in Hockenheim ihr Saisonfinale austrug, sicherte sich der 23-Jährige den Vize-Meistertitel in der Serie Pro Superstock 1000. „Das war meine beste Pro-Superstock-Saison bisher, natürlich mit der tollen...