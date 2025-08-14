Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In drei Nachwuchsaltersklassen wird am Samstag in Werdau gerungen.
In drei Nachwuchsaltersklassen wird am Samstag in Werdau gerungen. Bild: Symbolbild: Nicholas Piccillo - stock.adobe.com
In drei Nachwuchsaltersklassen wird am Samstag in Werdau gerungen.
In drei Nachwuchsaltersklassen wird am Samstag in Werdau gerungen. Bild: Symbolbild: Nicholas Piccillo - stock.adobe.com
Werdau
Ringen: Warum das 1. Horst-Hinze-Gedächtnisturnier des AC Werdau nur eine halbe Premiere ist
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Nachwuchs läutet am Samstag die neue Saison bei den Werdauer Ringern ein. Organisatorisch ist es zugleich die Generalprobe.

Die Sporthalle des Werdauer Gymnasiums verwandelt sich am Samstag ab 10 Uhr in eine Ringerarena. Und auch wenn der AC Werdau mit dem 1. Horst-Hinze-Gedächtnisturnier auf den ersten Blick eine Wettkampfpremiere auf die Beine stellt, so ist es genau genommen die dritte Auflage. Bereits 2023 hatte der Verein das Horst-Hinze-Turnier für den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.04.2025
3 min.
Einen Tag vorm 90. Geburtstag: Ehrenmitglied des AC 1897 Werdau verstorben
Das Foto vom Mai 2023 zeigt Horst Hinze bei der Premiere des nach ihm benannten Nachwuchsturnieres.
Der Ringerverein trauert um Horst Hinze und würdigt dessen große Verdienste. Bereits 2023 wurde Sorge dafür getragen, dass sein Name nicht so schnell in Vergessenheit gerät.
Monty Gräßler
24.06.2025
3 min.
Ringen: Werdauerin Fiona Gasser belohnt sich nach Herzschlagfinale mit dem zweiten Deutschen Meistertitel in nur drei Monaten
Die Erfolge von Kimberly Seifert (2. von links) und Fiona Gasser erlebten Marco Olschewski vom AC Werdau (links) und Vater Maik Gasser bei der Deutschen Meisterschaft hautnah mit.
Die erst 18-jährige Sportlerin vom AC Werdau war am Wochenende bei den Frauen das Maß der Dinge. Fast genauso erfolgreich verliefen die Titelkämpfe auch für eine Vereinskollegin.
Anika Zimny
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel