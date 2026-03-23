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Josefine Langhof vom AC Werdau kann sich seit dem Wochenende Deutsche Vizemeisterin nennen.
Josefine Langhof vom AC Werdau kann sich seit dem Wochenende Deutsche Vizemeisterin nennen. Foto: Ralf Wendland
Josefine Langhof vom AC Werdau kann sich seit dem Wochenende Deutsche Vizemeisterin nennen.
Josefine Langhof vom AC Werdau kann sich seit dem Wochenende Deutsche Vizemeisterin nennen. Foto: Ralf Wendland
Werdau
Ringen: Werdauer Nachwuchstalent darf sich ab sofort Deutsche Vizemeisterin nennen
Redakteur
Von Anika Zimny
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Mit Medaillenambitionen war Josefine Langhof beim Turnier in Frankfurt an der Oder auf die Matte gegangen. Für ihren Verein ist es der vorläufige sportliche Höhepunkt eines besonderes Jahres.

Aus ihren Medaillenambitionen hatte Josefine Langhof keinen Hehl gemacht. „Mein Ziel ist es, in diesem Jahr bei der Deutschen Meisterschaft eine Medaille zu holen“, hatte die 16-jährige Ringerin vom AC Werdau schon vor einigen Wochen bei der Mitteldeutschen Meisterschaft erzählt. Während sie dort mit dem Heimvorteil auf die Matte ging und...
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