Ringen: Werdauer Nachwuchstalent darf sich ab sofort Deutsche Vizemeisterin nennen

Mit Medaillenambitionen war Josefine Langhof beim Turnier in Frankfurt an der Oder auf die Matte gegangen. Für ihren Verein ist es der vorläufige sportliche Höhepunkt eines besonderes Jahres.

Aus ihren Medaillenambitionen hatte Josefine Langhof keinen Hehl gemacht. „Mein Ziel ist es, in diesem Jahr bei der Deutschen Meisterschaft eine Medaille zu holen“, hatte die 16-jährige Ringerin vom AC Werdau schon vor einigen Wochen bei der Mitteldeutschen Meisterschaft erzählt. Während sie dort mit dem Heimvorteil auf die Matte ging und...