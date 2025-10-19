Ringer-Regionalliga: Der AC Werdau und die WKG Pausa/Plauen gehen fast im Gleichschritt vorneweg

Der Spitzenreiter aus Westsachsen wurde beim Schlusslicht Hannover seiner Favoritenrolle gerecht. Die punktgleichen Vogtländer sitzen der Mannschaft nach einem Sieg in Aue aber weiter im Nacken.

Die beiden noch ungeschlagenen Mannschaften des AC 1897 Werdau und der Wettkampfgemeinschaft (WKG) Pausa/Plauen haben am Samstag die Hinrunde in der Ringer-Regionalliga Mitteldeutschland beinahe im Gleichschritt abgeschlossen. Während Spitzenreiter Werdau ein standesgemäßer 22:9-Erfolg beim Schlusslicht RV Hannover gelang, bleiben die...