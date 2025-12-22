Rollstuhlbasketball-Star Helen Freeman: Von London nach Zwickau

Eine beeindruckende Karriere hat Rollstuhlbasketballerin Helen Freeman bereits hinter sich. Nun spielt sie im Dress des RB Zwickau, und bringt nicht nur spielerische Fertigkeiten mit ins Team.

Mit zwölf Jahren saß Helen Freeman zum ersten Mal bei den London Titans im Rollstuhl und ahnte noch nicht, wie rasant ihre Karriere Fahrt aufnehmen würde. In ihrem Umfeld spielten damals viele bereits für die britische Nationalmannschaft. „Ich habe schon früh gesehen, wie gut man sein muss, um das professionell machen zu können“, sagt...