Saisonauftakt der Motocrosser in Culitzsch: Was zwei Newcomer aus der Region an den Rennen reizt

In der am Wochenende gestarteten Next-Generation-Serie gibt es eine Klasse zum Reinschnuppern. Doch auch da ist es bei weitem nicht damit getan, sich einfach nur auf die Maschine zu setzen.

Der Startschuss für die dritte Saison der Next Generation Motocross-Meisterschaft (NGMX-Serie) ist mit dem ersten von vier Rennen am Wochenende auf der Strecke des MC Culitzsch gefallen. Danny Neubauer, Vorsitzender des Vereins Next Generation Motorsport, und seine Mitstreiter registrierten 180 Starter in insgesamt zehn Klassen. Anfänglich...