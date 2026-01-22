Schon vier rote Karten in einer Saison: Referees schicken Tobias Piller vom HC Glauchau/Meerane immer wieder auf die Tribüne

Glauchau
In der Handball-Regionalliga wartet auf das Team ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Warum die Gäste aus Sachsen-Anhalt, die auswärts punktlos sind, auf keinen Fall unterschätzt werden dürfen.
Ein Viertel der Partien des Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane in dieser Saison war für Tobias Piller vorzeitig beendet. Der Allrounder, der im Rückraum und am Kreis zum Einsatz kommt, wurde von den Referees bereits viermal mit einer roten Karte auf die Tribüne geschickt. „Es fällt schwer, in der entscheidenden Phase nicht mehr...
