Sechs Titel gehen an die TSG Rubin

Mit sechs Titeln sind die Linedancer der TSG Rubin Zwickau von der Deutschen Meisterschaft in Stuttgart zurückgekehrt. Während Sylvia Gell ihren Erfolg in der Kategorie Newcomer Female Platinum kaum fassen konnte, wiederholte Heiko Podszus seinen Vorjahrestriumph in der Kategorie Novice Male Silver. Bei den Frauen in dieser...