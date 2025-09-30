SSV Blau-Weiß Gersdorf: Nach 27 Siegen am Stück endet der Traum von der perfekten Saison im letzten Spiel

Die Faustballer des Vereins haben eine überragende Serie auf den Rasen gebracht. Warum der einzige Fleck auf der weißen Weste der Stimmung keinen Abbruch tat.

Ganz am Ende hat es sie dann doch erwischt. In der Feldsaison haben die beiden Männerteams der SSV Blau-Weiß Gersdorf eine nahezu perfekte Spielzeit auf den Rasen gebracht. Der „erste Anzug“ feierte mit einer Bilanz von 24:0 Punkten und 24:0 Sätzen die Meisterschaft in der Landesliga und damit die Rückkehr in die Oberliga, aus der sich der...