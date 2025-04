SSV St. Egidien: Angriff auf Tabellenspitze der Sachsenklasse wird abgeblockt

Die Volleyballer setzten sich am Wochenende mit 3:0 gegen Markkleeberg durch. Ebenso deutlich unterlag die Mannschaft allerdings auch gegen Bad Düben.

Die Volleyballer der SSV St. Egidien haben in der Sachsenklasse den Sprung an die Tabellenspitze verpasst, da am letzten Heimspieltag nur einer der angestrebten zwei Siege gelang. Gegen den Tabellenachten aus Markkleeberg wurde 3:0 (25:20, 25:15, 25:23) gewonnen, wobei St. Egidien solide spielte, aber nicht an die Leistungsgrenze gehen musste. Im...