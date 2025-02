Studieren in einer Badminton-Hochburg: Welche Erfahrungen Sportlerin Annalena Keller aus Meerane in Südkorea macht

Meerane. Seit 2022 studiert die 22-jährige Badmintonspielerin in Seoul Systembiologie. Im Interview spricht sie über den Stellenwert der Sportart in Südkorea, wie sie zu ihrem Heimatverein Kontakt hält und was sie von den Demonstrationen mitbekommen hat.

Freie Presse: Hallo Frau Keller. Sie studieren seit 2022 in Seoul. Wie hat es Sie nach Südkorea verschlagen?