Zwickau
Tennis: Zwickauer Oberliga-Team auch im dritten Spiel erfolgreich
Von Karl-Heinz Lenz
Die Herren 65 des TC Sachsenring stehen weiter an der Tabellenspitze. Warum die Partie gegen den Tabellenzweiten trotz des klaren Siegs umkämpft war.

Die Herren 65 des TC Sachsenring Zwickau behalten nach drei Spieltagen der Hallensaison in der Oberliga ihre weiße Weste. Auch wenn der Erfolg gegen den bisherigen Tabellenzweiten Neugersdorf mit 12:0 deutlich ausfiel, so hatte der neue Spitzenreiter aus Westsachsen doch einige Mühe. Denn die Einzel von Claus-Peter Jahn und Franz Antal wurden...
