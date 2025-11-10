Tischtennis, 2. Bundesliga: Hohenstein-Ernstthal liefert auch ohne Topspieler Hochspannung pur in Oldenburg

Die Westsachsen haben am Wochenende ihren unbedingten Willen unter Beweis gestellt. Zu einem Wiedersehen mit einem Leistungsträger der vergangenen Jahre ist es für den TTC Sachsenring nicht gekommen.

Langeweile ist für den TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in dieser Saison der 2. Tischtennis-Bundesliga ein Fremdwort. Auch beim Auswärtsspiel in Oldenburg lieferten die Westsachsen – wie so oft in dieser Spielzeit – erneut einen Krimi ab. Nach vier Stunden und 25 Minuten Wettkampfzeit, einem 2:5-Rückstand und einer aufopferungsvollen... Langeweile ist für den TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in dieser Saison der 2. Tischtennis-Bundesliga ein Fremdwort. Auch beim Auswärtsspiel in Oldenburg lieferten die Westsachsen – wie so oft in dieser Spielzeit – erneut einen Krimi ab. Nach vier Stunden und 25 Minuten Wettkampfzeit, einem 2:5-Rückstand und einer aufopferungsvollen...