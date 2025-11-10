Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Andrey Milovanov – hier bei einem Heimspiel am Tisch – hat am Wochenende auswärts in Oldenburg geglänzt.
Andrey Milovanov – hier bei einem Heimspiel am Tisch – hat am Wochenende auswärts in Oldenburg geglänzt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Tischtennis, 2. Bundesliga: Hohenstein-Ernstthal liefert auch ohne Topspieler Hochspannung pur in Oldenburg
Von Axel Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Westsachsen haben am Wochenende ihren unbedingten Willen unter Beweis gestellt. Zu einem Wiedersehen mit einem Leistungsträger der vergangenen Jahre ist es für den TTC Sachsenring nicht gekommen.

Langeweile ist für den TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in dieser Saison der 2. Tischtennis-Bundesliga ein Fremdwort. Auch beim Auswärtsspiel in Oldenburg lieferten die Westsachsen – wie so oft in dieser Spielzeit – erneut einen Krimi ab. Nach vier Stunden und 25 Minuten Wettkampfzeit, einem 2:5-Rückstand und einer aufopferungsvollen...
