Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hohenstein-Ernstthal hat am Wochenende im Saarland einen Sieg gefeiert.
Hohenstein-Ernstthal hat am Wochenende im Saarland einen Sieg gefeiert. Bild: Symbolbild/master1305 - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal hat am Wochenende im Saarland einen Sieg gefeiert.
Hohenstein-Ernstthal hat am Wochenende im Saarland einen Sieg gefeiert. Bild: Symbolbild/master1305 - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Tischtennis, 2. Bundesliga: TTC Sachsenring legt beim 1. FC Saarbrücken II nach
Von Axel Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal hat im Saarland einen perfekten Start erwischt. Dennoch wurde es kurzfristig nochmals spannend. Welcher Spieler mit einer hervorragenden Frühform glänzte.

Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal hat in der noch jungen Saison der 2. Tischtennis-Bundesliga seinen zweiten Sieg in Folge eingefahren. Nach dem Nervenkrimi mit einem 6:4-Erfolg im Heimspiel gegen TV 1879 Hilpoltstein gab es im Saarland mit einem 6:3-Erfolg über den 1. FC Saarbrücken II die nächsten beiden Punkte auf der Habenseite.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
3 min.
Tischtennis-Zweitligist Hohenstein-Ernstthal fehlen nach neun Stunden drei Sätze zum Einzug ins Pokal-Achtelfinale
Neuzugang Tzu-Yu Tseng bestritt am Freitagabend eine Trainingseinheit mit seinen Teamkameraden in Hohenstein-Ernstthal.
Der TTC Sachsenring hat in Grünwettersbach den Gruppensieg in der Vorrunde knapp verpasst. Neben zwei erfolgreichen Spielen stimmten auch die Leistungen der Neuzugänge optimistisch für den Liga-Start.
Axel Franke
13:44 Uhr
2 min.
Autokauf: So geht die Bezahlung am sichersten
Online-Autokauf: Ein sicherer Zahlungsprozess kann vor Betrug und Fehlkäufen schützen.
Beim Autokauf oder -verkauf geht es meist um hohe Summen. Wer sichergehen will, dass da nichts schiefgeht, sollte sich vor allem bei der Zahlungsmethode Gedanken machen.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
01.09.2025
3 min.
2. Tischtennis-Bundesliga: Wo Hohenstein-Ernstthal nach der Auftaktniederlage den Hebel ansetzen muss
Hohenstein-Ernstthal steckte zum Saisonauftakt der 2. Tischtennis-Bundesliga eine Niederlage ein.
In Jülich hat der TTC Sachsenring mit 2:6 verloren. In welchen Bereichen der Teammanager bei seiner Mannschaft keine Abstriche sah und wo noch Luft nach oben besteht.
Axel Franke
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
Mehr Artikel