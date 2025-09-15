Tischtennis, 2. Bundesliga: TTC Sachsenring legt beim 1. FC Saarbrücken II nach

Hohenstein-Ernstthal
Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal hat im Saarland einen perfekten Start erwischt. Dennoch wurde es kurzfristig nochmals spannend. Welcher Spieler mit einer hervorragenden Frühform glänzte.
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal hat in der noch jungen Saison der 2. Tischtennis-Bundesliga seinen zweiten Sieg in Folge eingefahren. Nach dem Nervenkrimi mit einem 6:4-Erfolg im Heimspiel gegen TV 1879 Hilpoltstein gab es im Saarland mit einem 6:3-Erfolg über den 1. FC Saarbrücken II die nächsten beiden Punkte auf der Habenseite.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.