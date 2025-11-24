Tischtennis, 3. Bundesliga: Hohenstein-Ernstthal II besiegt zweimal „die Nummer eins“ – und verliert trotzdem

Hohenstein-Ernstthal
Die zweite Vertretung des TTC Sachsenring hat die Hinrunde mit einer Niederlage beendet. Weiter geht es erst in ein paar Monaten.
Im letzten Spiel der Hinrunde gab es für die zweite Mannschaft des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd eine deutliche Niederlage. Die Gäste vom TTC Bietigheim-Bissingen setzten sich 6:2 durch und verbesserten sich am Wochenende in der Tabelle auf Platz zwei.
